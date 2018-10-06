Murat KÜÇÜK/BOLU,()- BOLU'da Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında içme suyunun yüzde 10 indirilmesine karar verildi.

Ekim ayı Belediye meclis toplantısının ilk oturumunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından içme suyunun yüzde 10 indirilmesi ile ilgili meclise bir teklif sunuldu. Başkanın teklifini tüm meclis üyelerinin kabul etmesiyle Bolu’da içme suyu yüzde 10 ucuzladı. Başkan Yılmaz ayrıca, meclis toplantısında Karadere İçme Suyu Tüneli ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, tünelin son 75 metre kaldığını söyledi. Kısa sürede tünelin açılacağının müjdesini veren Yılmaz, önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın çeşmelerinden doğal memba suyu akacağını söyledi.