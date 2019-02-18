Bolu'da doğa tutkunları Gökçesu beldesinde yürüyüş yaptı

BOLU Belediyesi öncülüğünde Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen 'Tabiatın Kalbi Bolu' projesi kapsamında doğaseverler, bu hafta Gökçesu beldesinde doğa yürüyüşü yaptı.



2013'ten bu yana Bolu Belediyesi Tabiatın Kalbi Bolu projesi kapsamında oluşturulan yaklaşık 3 bin kilometre yürüyüş ve bisiklet parkurlarında her hafta düzenlenen doğa yürüyüşleri, Bolu'dan ve Bolu dışından gelen doğaseverler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 bin doğa tutkununu Bolu'nun ormanlarıyla buluşturan Tabiatın Kalbi Bolu projesinin bu haftaki durağı Gökçesu oldu. Üç farklı şelalede 10 kilometrelik zorlu yürüyüş parkurlarında, şelalelerin doğal güzelliği eşliğinde bir yürüyüş yapan Tabiatın Kalbi Bolu ekibi ve doğaseverler, doğal güzelliklerin tadını çıkardı.



Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Bizi bu projeye yönlendiren, bu projede çalışmamızı sağlayan Başkanımız Alaaddin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en uzun yürüyüş ve bisiklet parkurunun Bolu'da oluşturulmasına vesile olan başta Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler her hafta düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında bu hafta sonu da doğa severleri, doğa harikası 3 tane şelalenin bulunduğu Gökçesu'da buluşturduk. Yürüyüşe katılan doğa severlerin hayranlıkla gözlemlediği 3 şelalenin doğayla bütünleştiği noktada, 10 kilometrelik zorlu yürüyüş parkurunda, keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağladık. Bu hizmeti yapmamızı sağlayanlara bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



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