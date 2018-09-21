Bolu'da 'Bizim Mahalle' etkinliği

BOLU Belediyesi tarafından 20'ncisi gerçekleştirilen 'Bizim Mahalle' etkinliğine Sağlık Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından mahalle kültürünün canlandırılması amacıyla her ay farklı bir mahallede düzenlenen 'Bizim Mahalle' etkinliklerinin 20'ncisi, şehrin en büyük mahallesi olan Sağlık Mahallesi'nde yapıldı. Canip Baysal İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti İl Başkan Vekili Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, mahalle muhtarları, kurum ve daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Canip Baysal İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri dans gösterisi, 4/E sınıfı öğrencileri zumba gösterisi, 4/C sınıfı öğrencileri de Silifke yöresi halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptığı konuşmada, Bolu'nun geleceğe umutla baktığını belirterek, "Altyapısını çözmüş bir şehir olarak bakıyor. Belediyecilik anlamında kurgusal bir belediyeciliği oturtmuş ve oturtma konusunda hızla ilerleyen bir belediye olarak ilerliyor. İnşallah mali anlamda da kendi kendine yeten modern örnek bir belediyeciliği Bolu'da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte Bolu'nun her şeyi planlanmış durumda. Nereye park yapılacak, nereye okul olacak, nereye sağlık kurumu olacak, devletin bütün kurumlarını, bütün okulların gelecek planlaması aynı zamanda hastane planlaması, parkların planlaması, bitmiş durumda. Revizeler mutlaka olacak. İnşallah bunların tamamının yapıldığı günleri Allah bize kısa zamanda gösterecek diyorum" dedi.