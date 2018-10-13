Bolu'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 8 gözaltı

BOLU'da, polisin çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik 30 adrese düzenlediği eş zamanlı baskında evlerinde bulunan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent merkezinde bulunan 30 adrese yapılan operasyonlarda, hırsızlık, gasp, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişinin arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların olduğu öğrenildi.

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