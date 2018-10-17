Bolu'da 'Anneler Üniversitede' projesinin protokolü imzalandı

BOLU Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Ticaret Sanayi Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek olan ‘Anneler Üniversitede' projesi için protokol imzalandı.

Bolu Belediye Başkanlığı makamında yapılan protokol imza törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Gör. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile projeye destek verenler katıldı. Bolulu annelerin üniversitede stresle baş etme, aile içi şiddeti önleme, sağlığı koruma, para kullanımı gibi konularda eğitim göreceği ‘Anneler Üniversitede' projesi, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Gör. Muhammed Emin Demirkol tarafından atılan imzalar ile resmiyete döküldü. İmza töreninin ardından BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Alişarlı, projeyle ilgili bilgiler verdi. Alişarlı şöyle dedi:

“Projeyi inceledik, hoşumuza gitti. Başkan Bey’le görüştük, Sağlık İl Müdürlüğü ile görüştük, bir içerik hazırlandı. Kim ne yapacak belirlendi ve proje ortaya çıkmış oldu. Burada öncelikli olarak anne eğitiminden bahsediyor ama ondan ziyade, liseyi bitirmiş ama üniversiteye bir türlü adımını atamamış anne ve anne adaylarının üniversite özlemini gidermek için başlattığımız bir proje bu. Burada birinci maksadımız bunlar üniversiteye girdikten sonra kampüsü gezdirir, fakülteleri tanıtabilirdik, bu şekilde de özlem giderebilirlerdi. Ama gelmişken, üniversitemize, onlara hayatlarında da faydalı olacak, çocuklarının eğitiminde faydalı olacak bazı bilgiler de aktaralım istedik. Bu noktada, bir eğitim kadromuz var. Keza bu projede eğitimci olarak kendim de yer alıyorum. Benim anlatacağım konu da gıda güvenliği üzerine olacak.”

Rektör Alişarlı annelerin günlük hayatta ihtiyaçları olan birçok konuda eğitim göreceklerini ifade ederek, “Burada stresle baş etme var, aile içi şiddeti önleme ile ilgili konular var, zamanı kullanma ile ilgili konular var, sağlığı koruma ilgili var, para ile ilgili konu var, birçok konu var. Birçok yönlü eğitimler var ve uzman kişiler tarafından eğitim verilecek. Mesela bir anne marketten gıda alırken, nelere dikkat edecek, soğuk gıda, donmuş maddeler, temizlik maddeleri, markette kalış süresi eve geçiş süresi nedir bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Gıda eve geldiğinde, donmuş, gıda var hazır gıda var, bunlar nasıl depolanacak, nelere dikkat edilecek. Pişirirken nelere dikkat edecek onlar hakkında bilgiler vereceğiz. Burada eğitimini vereceğimiz bütün konular annelerin faydasına olacak şekilde. Bunu da aile ile paylaşacak şekilde aktaracağız. Bunda maksadımız eğer biz bir anneyi bu şekilde hayata kazandırabilirsek, aynı zamanda bir aileyi kazanmış olacağız. Bunun bir çarpan etkisi olacak. Bu projede kullandığımız slogan da bilinçli anneden sağlıklı toplumadır. Hedefimiz de bu.” diye konuştu.

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