Bolu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

BOLU'da, polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13,96 gram bonzai maddesi ile 99 adet hap ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlk operasyonda Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen E.G.(33) ve F.Y.(36) üzerinde arama yapıldı. Polis, 99 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise, narkotik ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu S.C.'nin (20) İstanbul'dan Bolu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. S.C.'yi izleyen ekipler, uyuşturucu maddeyi Ş.Ş.(19), İ.T.(22), E.A.(22), F.Ş.(33), F.Ç.(22) ve R.K.(15)'ye sattığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 13,96 gram bonzai maddesine el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı.