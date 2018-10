Bolu Belediyesi 'Sevgi Eli' birimi hasta ve muhtaçları yalnız bırakmıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı 'Sevgi Eli' birimi, her ay yüzlerce kişiye hasta bakımı, ev temizliği ve rehabilitasyon hizmetleri vererek moral ziyaretleri gerçekleştiriyor.

2009 yılından bu yana her Perşembe günü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindeki ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri hastalara manevi destek veriyor. 2017 yılından itibaren bakıma muhtaç hastalara evde kişisel bakım hizmeti sunulurken, bu yılın Mayıs ayında başlayan ev temizliği ve rehabilitasyon uygulamaları da vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ''Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızla aramızda gönül köprüleri kurmak. Bugüne dek binlerce hemşerimizin evlerine konuk olduk. Sağlık durumlarını takip ediyor, hastalarımıza ve yakınlarına sosyal destek sağlıyoruz. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın öz bakımlarını gerçekleştiriyor, maddi ve manevi ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. 9 yılda 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik. 2018’in Mayıs ayından bu yana ihtiyaç sahiplerine kişisel temizlik ve ev temizliği hizmeti; 400’den fazla haneye de psikolojik yardım eli uzattık. Tabiatın Kalbi’nde büyük bir aileyiz ve bu ailenin tek bir üyesinin bile kendini yalnız hissetmemesi için gayret gösteriyoruz.'' dedi.

10 GÜNDE BİR ÖZBAKIM VE EV TEMİZLİĞİ

Bolu Belediyesi 'Sevgi Eli' birimi ekiplerinin, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişilere on günde bir kişisel bakım hizmeti verdiğini belirten Başkan Yılmaz, yakın zamanda başlatılan ev temizliği uygulaması hakkında da bilgi verdi. Yılmaz şöyle konuştu:

''Sevgi Eli birimimizde 5 kişilik ekibimizle öz bakım hizmeti sunuyoruz. Yalnız yaşayan, kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ya da çevresindekilerin öz bakımını gerçekleştirmekte zorlandığı vatandaşlarımızı tespit ediyoruz. Ekiplerimiz bakıma muhtaç vatandaşlarımızı on günde bir ziyaret ediyor. Banyo, saç, sakal tıraşı, tırnaklarının kesilmesi gibi, kişisel temizliklerini yapıyorlar. Geçen yılın Haziran ayından bu yana 155 kişiye bin 794 kez yıkama, 300 kişiye de saç-sakal tıraşı hizmeti verildi. Biz aynı zamanda vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda yaşamalarını da sağlamak istiyoruz. Bu yılın Mayıs ayında başlattığımız temizlik uygulaması kapsamında 4 kişilik ekibimiz kendi tespit ettikleri ya da başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek temizlik hizmeti sunuyor. 5 ayda 224 evde 450 kez temizlik yapıldı. Ev temizliğini kendi başına gerçekleştiremeyen vatandaşlarımız için hizmet sıklığını da ayarlıyoruz. Ekiplerimiz kimi eve ayda bir hizmet ulaştırırken, on beş günde bir temizlik hizmeti verilen haneler de oluyor.''

'MANEVİ OLARAK DA YANINIZDAYIZ'

Sevgi Eli ekiplerinin moral ve destek ziyaretleri gerçekleştirdiğini de belirten Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Özellikle yalnız yaşayan, yaşlı, engelli, gazi ya da şehit yakını vatandaşlarımıza manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda başlattığımız rehabilitasyon hizmeti kapsamında bugüne kadar 414 haneye ‘Sevgi Eli’ uzattık; 800 ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını dinliyoruz, maddi ve manevi ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Biz iyi günde de kötü günde de, hastalıkta da sağlıkta da halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın, Tabiatın Kalbi’nde büyük bir aile olduğumuzu hissetmelerini, yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz."

'3 BİN 500 HASTAMIZIN ELİNDEN TUTUK'

Bolu Belediyesi'nin 9 yıl önce başlattığı hasta ziyaretleri etkinliğiyle ilgili de konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Belediyecilik her şeyden önce gönülleri imar etme sanatıdır. Biz gönül bağları kuruyoruz. Diğer belediyelere de örnek olan hasta ziyaretlerimiz kapsamında, ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Hemşerilerimizin, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Hastalarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Evlerdeki eksikleri, ihtiyaçları tespit ediyor, karşılıyoruz. Hastalarımızın ve yakınlarının morali bizim için her şeyden önemli. Bu bağı güçlü tutan herkese, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.