Bolu Belediyesi personeline acil durumlara karşı eğitim

BOLU Belediyesi personellerine acil durumlar ve bu durumlarda hareket tarzı, şüpheli paketler ve bombalı saldırılar, gelen posta güvenliği hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nde ilki gerçekleştirilen eğitim, alanında birçok unvana sahip, emekli bomba uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli madde güvenliği danışmanı, güvenlik danışmanı Yüksel Maral tarafından Bolu Belediyesi personellerine verildi. Gerçekleştirilen eğitime Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü birimleri katıldı.



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