Bolu Belediyesi'nin Sevgi Eli Projesi 1 yıldır sürüyor

BOLU Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan Sevgi Eli Projesi ile yaşlı vatandaşlara ziyaretler, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı 4 kişilik ekip tarafından her gün gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden Sevgi Eli Projesi’ nden, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne başvuran 520 kişi faydalanıyor. Sevgi Eli Terapi Ekibi evlerinde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirirken aynı zamanda yaşlı vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını gidermeyi de amaçlıyor.

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