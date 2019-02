Bolu Belediyesi Hizmet-İş Sendikası’yla toplu iş sözleşmesi imzaladı

BOLU Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Bolu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan nikah salonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Emine Davarcıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, sendika yetkilileri ve sendika üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu çok özel bir coğrafya. Bu coğrafyada 15 yıl, Cumhurbaşkanımız’ın görevlendirmesi ve Bolu halkımızın da iradesi ile hizmet yapma imkanı bulduk. Bolu geleceğine umutla bakan bir şehir, özel coğrafyaya sahip, topraklarının yüzde 65’i orman, 200 kadar göl, göleti olan ve dünyada 4 mevsimin doyasıya yaşandığı tek yer. Onun çin ‘Tabiatın Kalbi’ dedik ve buraya her hizmeti beraber yaptık. Önce bir hedef belirledik. Bolu turizm kenti olacak, spor kenti olacak, sağlık kenti olacak, üniversite kenti olacak. 15 yıl boyunca da bu hedefe kilitlenerek çalıştık. Şehircilik anlamında dünyada yaşanılabilir en güzel 10 şehirden bir tanesi arasında Bolu’nun yer alması için elimizden geleni beraberce yaptık" dedi.

"DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİYSE; BUNU HEP BERABER YAPTIK"

Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne hasarlı bina sayılarının tam tersi oranda iyileştirmeye gittiğini ve bunun belediyenin tüm birimlerinde emek veren insanlar ile gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Göreve ilk geldiğimiz dönemde Bolu'daki binaların yüzde 80'i problemliydi. 15 yıl sonra devletten herhangi bir destek almadan, şehircilik uygulamaları sayesinde, şu an her anlamda şehirde büyük bir yenilenme süreci oldu. Bu süreçte şu an yüzde 80'i sağlıklı bir yapıya kavuştu. Bunun Türkiye'de örneği olmadığını bilesiniz. Bunu hep beraber yaptık. Şehrimiz gelişti, güzelleşti. Eğer değişim, dönüşüm gerçekleştiyse bunu hep beraber yaptık. Bu bir ekip çalışmasıdır. Burada işçisinden memuruna, mühendisinden müdürüne, başkan yardımcısından belediye başkanına kadar bir ekip dayanışmasıyla bu şehri beraber bu noktalara taşıdık. Bu yüzden asıl emeği veren emekçilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"ÜLKE BİZİM, BOLU BİZİM. BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK"

Bolu'yu benimseyerek gerçekleştirilen hizmetlerin, Bolu'nun kalkınması, bu hassasiyetin ve dayanışmanın önümüzdeki süreçte de devam etmesi arzusunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Genel Başkan Yardımcımız Celal beye ve İl Başkanımız Hacer hanıma gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu gücü, istikrarı devam ettirme noktasında sizlerin desteklerini de bekliyorum. Ülke bizim, Bolu bizim. Başka gidecek yerimiz yok. Ülkemizi daha iyi yerlere taşıma noktasında desteklerinizi beklediğimi ifade eder, sözleşmemizin hepinize, hepimize, Bolu'muza hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

Toplu sözleşme töreni sonrasında Hizmet-iş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar tarafından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a çiçek verildi.