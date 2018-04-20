Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Havvanur'dan yeşil alanların artırılması talimatı

BOLU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Havvanur Çabukyüksel, kentteki yeşil alanların artırılması talimatını verdi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık makamında Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrencileri Havvanur Çabukyüksel ile Kerem Pat'ı kabul etti. Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Havvanur Çabukyüksel, ilk iş olarak Bolu'da yeşil alanların artırılması için Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın'ı arayarak talimat verdi.

Ziyarette ayrıca, öğrencilerle sohbet ederek geçmişte öğretmenlik yaptığını anlatan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Sizlere yaşamınız boyunca sonsuz başarılar dilerim. Başarılı olmak için her türlü imkana sahipsiniz. Eğer geleceğe umutla bakarsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok" dedi.

Ziyaretin sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından çocuklara eğitim seti hediye edildi.