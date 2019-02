Bölgesel ligin şampiyonu Erdemli Belediyesi

MERSİN, () - MERSİN Erkekler Bölgesel Basketbol Lig’inde mücadele eden Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu 18 puan ile hiç yenilmeden şampiyon olarak tamamladı.

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, mağlubiyet almadan geçirdiği sezonu şampiyonluk ile taçlandırdı. Şampiyonluğu kesinleştikten sonra son maçları için Çukurova Basketbol Spor Kulübü ile bir araya gelecek olan takım, rakip oyuncuların maça çıkmaması sonucu şampiyonluğunu resmileştirdi.

Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen takım, kupa heyecanını Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile paylaştı. Başkan Tollu, gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak için her alanda faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerin yetişmesine bağlı olduğunu dile getiren Başkan Tollu, sosyal yaşam alanlarından eğitime, sanattan spora kadar her alanda çalışma yürüttüklerini kaydederek, gençlerin spor faaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için futboldan basketbola, okçuluktan dövüş sanatlarına kadar her alanda eğitim verdiklerini bildirdi.

