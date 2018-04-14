Bölgesel ligde Özgem Grup, Bafra’yı mağlup etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - ERKEKLER Bölgesel Basketbol Ligi'nde Özgem Grup Basketbol takımı kedi sahasında Bafra Belediyesi Gençlik Spor’u 77-69 yendi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Özgem Grup Basketbol takımı Hüseyin Akbaş Kapalı spor salonunda Bafra Belediyesi Gençlik Spor basketbol takımı ile karşılaştı. Özgem Grup Basketbol, Bafra Belediyesi Gençlik Spor’u 77-69 yendi. Özgem Grup Basketbol takımı Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Koç, desteklerinden dolayı maça gelen taraftarlara teşekkür ederek, hedeflerinin Tokat’ı en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI