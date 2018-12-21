'Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu' 16'ncı kez toplandı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Bölgenin Kalkınma Ajanslarından oluşan 'Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu', Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde 16'ncı kez toplandı.

Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ın sunduğu TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu tarafından hazırlanan “Pamuk İpliği Yerli Üretimi ve Haksız İthalat” raporunu değerlendiren platform üyeleri pamuk ipliği ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesi çağrısında bulundular. Platform üyeleri, yurtdışından yapılan pamuk ipliği ithalatı nedeniyle birçok üretim tesisinin kapandığını veya yarı kapasite çalıştığını belirterek sorunun çözümü için pamuk ipliği ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesi konusunda bir an önce gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdiler.

Toplantıya ilişkin değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, 4 yıl önce GTO öncülüğünde oluşturulan bu birlikteliğin amacının bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak için turizm, gastronomi, kültür gibi alanlarda ortak projeler hazırlamak ve bölge sorunlarının çözümünde güç birliği oluşturmak olduğunu söyledi.

Son dönemlerde bölgenin en önemli sorunlarından birinin de pamuk ipliği ithalatı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bölgemiz bir tekstil üretim merkezidir. Ancak pamuk ipliğinin ithali bölge üreticisini zor durumda bırakmaktadır. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiği platform üyesi tüm odaların da ortak görüşüdür" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise toplantıda yaptığı konuşmada, bölge ile Ankara arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantılarda bölgede yaşanan sorunları TOBB yönetimine ve buradan da hükümete taşıyarak çözüm odaklı çalışmalara gayret gösterdiklerini dile getiren Kıvanç, "Toplantıların çözüm odaklı ve çok verimli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu bölgedeki yaşananları ancak bölgedekiler biliyor. Bizler de buradan aldığımız sorunları Ankara'ya taşıyarak hükümet nezdinde çözüme kavuşturmaya gayret gösteriyoruz. Bunların sık sık yapılmasında fayda görüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da bölgesel kalkınma hamlesi ve işbirliği kültürünü, hem kentlerin hem de ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından çok önemsediklerini belirtti.

Bu oluşumun Türkiye'de örnek bir işbirliği oluşturduğuna dikkati çeken Zabun, "Bölgemizin ekonomik potansiyeli ve iş dünyasını temsil etme noktasında gösterdiğimiz başarı, işbirliği kültürümüzün derinleşmesiyle daha da yükselecektir. Amacımız bölgemizin kadim kentlerinin kalkınmasında öncü olmak, insanımıza daha modern, daha güçlü şehirler ve daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmak" dedi.

Oda Başkanları bölgenin ekonomide daha üst sıralara yükselmesi adına Odaların, kalkınma ajanslarının, tüm birimleri ile bir bütün olarak çalışmasının önemine dikkat çekerek bundan sonraki toplantılarda da bölgeye odaklanmaya devam edeceklerini söylediler.

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