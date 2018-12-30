Bölgede yılın il belediye başkanı: Vefa Salman

MARMARA Bölgesi’nde yılın il belediye başkanı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman oldu.

Bilecik’te, Türkiye’nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla “Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni” düzenlendi. İnternet üzerinden yapılan oylamada, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Marmara Bölgesi’nde yılın İl Belediye Başkanı olarak ödülünü aldı.

Bilecik’te, Türkiye’nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla “Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni” düzenlendi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Protokol üyelerinin sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından Türkiye genelinde yapılan online anket sonuçlarına göre dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri verildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Marmara Bölgesi’nde yılın İl Belediye Başkanı seçildi. Başkan Salman, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin elinden aldı.

BAŞKAN SALMAN: “MARMARA BÖLGESİ’NDEN YAPILAN OYLAMA SONUCU 1. SEÇİLDİK”

Başkan Salman, törende gerçekleştirdiği konuşmada, “Kent ve Başkan Dergisi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği, vatandaşın oy kullanarak seçtiği büyükşehir, il, ilçe, belde kategorisinde yılın belediye başkanı ödülüne Marmara Bölgesi’nden yapılan oylama sonucu 1. seçildik. Bilecik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu törende Başkan Nihat Can’ın misafiri olduk. Belediye başkanları yoruluyor. Bu çalışmaları sonucunda çalışmaların bir şekilde taçlandırılması, ödüllendirilmesi bizim için bir anlamda dinlenme oluyor. Mutluluk oluyor. Onun sevincini ve haklı gururunu onurunu yaşıyoruz. Ben, kent ve başkan dergisini bu çalışmalarından ötürü yürekten kutluyorum. Dergi çalışanlarına, imtiyaz sahibine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.



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