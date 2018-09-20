Bölge Valilileri, DAKA toplantısı için Hakkari'de toplandı

DOĞU Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yönetim kurulunun 2018 yılı 6'ıncı toplantısı bölge valilerinin katılımıyla Hakkari’de yapıldı.

Hakkari Valiliği toplantı salonunda DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari İl Genel Meclis Başkanı Gülüzar İliş, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kılınç, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Daire Başkanı Nuri Barış Tartçı, Uzman Feyzettin Yılmaz ile DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray, Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Birim Başkanı Mustafa Turan, Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay ve DAKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu,DAKA 2018 yılının 6'ıncı toplantısını Hakkari'de yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu toplantımızda Fizibilite Desteği Programı kapsamında, ajans olarak almış olduğumuz başvuruları değerlendirip, karara bağlayacağız. Bununla beraber ajansımızın 2019 çalışma programı ve bütçesinin hazırlıklarını başlatacağız.Yürütülen mali destek programları kapsamındaki talepleri görüşeceğiz. Bölgemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı adına ajans olarak katılım sağlayabileceğimiz fuarlar hususunu, kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz ile değerlendireceğiz. Son olarak, Ajansımızın 2018 yılının ilk 6 ayının faaliyetlerinin yer aldığı 2018 Yılı Ara Faaliyet Raporunu görüşeceğiz.Tabi ajansımız, ilk 6 ayda çok önemli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerin biri 6 milyon TL bütçeli Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı, bir diğeri ise 10 milyon TL bütçeli Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı olmak üzere, 2 mali destek programı duyurusuna çıkıldı. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını örnek verecek olursak, 13 adet proje başvurusu alındı. Bunlardan 5'i asil proje olarak destek almaya hak kazandı. Bu projeler ile Bitlis Organize Sanayi Bölgemiz, Muş Organize Sanayi Bölgemiz ve Van Organize Sanayi Bölgemiz, Şemdinli Küçük Sanayi Sitemiz ve Bulanık Küçük Sanayi Sitemizin yatırım altyapıları geliştirilecektir. Bölgemizde sanayicilerimizin yatırım yapması ve ülkemizde yapılacak üretimi desteklemek adına her türlü imkanı ve fırsatı kullandığımızın da fiili ifadesidir. Son olarak, bu dönemde Güdümlü Proje Desteği kapsamında 2018 yılında sunulan 2 projemiz Bakanlığımızca kabul görmüş olup, uygulamaya başlanmıştır. Bunlardan birisi olan Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Bitlis ilimizin sokakları başka bir havaya bürünecek, şehrimizin adeta çehresi değişecektir."

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