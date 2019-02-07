Bölge STK'ları Mardin'de buluştu

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Türkiye ile AB tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İşbirliği projesi kapsamında Batman, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman başkanlığında bölgedeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katımıyla 'Sivil Toplum Günleri' toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Yaman, Sivil Toplum Günleri'nin Mardin’de yapılmasının önemine değindi. Mardin'in son zamanlarda görülmesi gereken şehirler arasında en çok tercih edilen kent olduğunu anlatan Vali Yaman, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinatörlüğünde bölgede terör örgütüne yapılan operasyonla bölge ve Mardin’de yakalanan huzur, kamuoyunu önemli ölçüde sevindiriyor. Bu huzurla birlikte Mardin’de son 1,5 yılda 3 milyon misafir ağırladık. Bunların 500 bini yatılı misafir. 2019 yılında ise 5 milyon turist olarak tahmin ediyoruz. Bu huzurun sağlanmasında devletimizin önemli katkıları olsa da siz değerli vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin önemli destekleri var” dedi.

'BELEDİYELER İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKMIŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK OLUYORLARDI'

2,5 yıldır Mardin’de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak görev yaptığını hatırlatan Vali Yaman, "Hiç çöpler toplanmamış, kamu hizmeti yapılmamış. Belediyeler işini gücünü bırakmış terör örgütlerine destek oluyorlardı. Bir takım STK’larda destek oluyorlardı. O günden bugüne yapılan başarılı operasyonlar ve belediyelerin halka yönelik yaptığı çalışmalarla bölge şuan huzur içerisinde. İnşallah bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

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