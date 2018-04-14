Bölge Müdürü Kılınçer'e hayırlı olsun ziyareti

OSMANİYE, () - OSMANİYE Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın ve üyeleri, Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Dekan Yardımcısı Dr. Bilge Kaan Tekelioglu ve Dr.Sinan Kandır, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Funda Eşki, Dahiliye Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Cenk Er ile Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Özgür Koç, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Sıddık Kılınçer'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Osmaniye yer fıstığı ve yöreye ait kömbe ikram edildi. Dernek Başkanı Bünyamin Akın bugüne kadar belediye, üniversite ve dernek olarak yaptıkları çalışmalar ve yapmayı planladıkları projeler hakkında Bölge Müdürü Kılınçer'e bilgi verdi.

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