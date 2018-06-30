Boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre, yaşam savaşı veriyor

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan anne ve oğlu çevredekiler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre Ak (9)'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, Samsun'un Atakum Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için deniz giren İhsan Emre Ak gözden kayboldu. Annesi Nebahat Ak(40)'ın yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu esnada annede boğulma tehlikesi geçirerek vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi ekipleri ve kurbağa adamlar İhsan Emre Ak'ı bularak denizden çıkarttı. Anne Nebahat ve İhsan Emre Ak, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.