Boğaçayı projesinin ilk etabında son iki hafta

Hasan DEMİRBAŞ-Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yürüttüğü Boğaçayı projesinin ilk etabı 2 hafta içinde tamamlanacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi'nin ilk etabında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, alanın eski halini bildiğini, buranın daha önce mezbelelik olduğunu söyledi. Gelinen noktada projenin Antalya'nın vizyonuna yakışır hale geldiğini anlatan Karaloğlu, "Bu yatırımlar çok önemli turizm yatırımlarıdır. Şehrin güzelleşmesini yukarı çekecek bu ve benzeri yatırımlara Antalya'nın ihtiyacı var, Büyükşehir Belediyemiz de bu kaliteli yatırımları halka kazandırıyor" dedi.

VALİ KARALOĞLU'NU ÜZEN KONULAR

2,5 yıldır Antalya'da olduğunu hatırlatan Karaloğlu, üzüldüğü bir konuyu da gazetecilerle paylaştı. Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı ve Boğaçayı projeleri yapılırken çok farklı tartışmalara şahit oldum. Konyaaltı Sahili betonlaşacak dendi, çevre ortadan kalkacak dendi, içme suyu kaynakları kirlenecek dendi. Ama gelip gördükten sonra şunu anladık ki maalesef toplumun bir kesiminde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirseler. Hangi Antalyalı buranın eskisinden daha kötü olduğunu söyleyebilir? Yapılan güzellikler insanımız için. Gerçekten burada olmayan bir yaşam alanı oluşturulmuş. Proje yapılmasaydı burası mezbelelik olarak kalacaktı. Belediyemiz dert etmiş ve güzel proje ortaya çıkmış. Yazın ben de kızlarımla gelip burada balık tutmak isterim."

'SEL SONRASI BİTKİLERİMİZ ZARAR GÖRMEDİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya için çok önemsedikleri projenin ilk etabında son aşamaya gelindiğini söyledi. Boğaçayı projesinin bir taşkın önleme projesi olduğunu belirten Türel, 2003 yılında burada büyük bir sel felaketi yaşandığını aktardı. O felakette 1700 debinin söz konusu olduğunu anlatan Türel, "Bugün yapmış olduğumuz çalışmayla 2900 metreküp debiye bile dayanıklı bir proje oluşturduk. Bu proje kapsamında setler düzenleyerek suyun geliş şiddetine göre suyu denize ulaştırmak mümkün olacak. 2 hafta önce çok ciddi bir yağış aldı kentimiz. Metrekareye 480 kilogram yağmur düştü ve Türkiye rekoru kırıldı. Vatandaşlar da 'Acaba Boğaçayı taşacak mı' diye merakla bekledi. Ama hiçbir taşkın söz konusu olmadı. Birinci set seviyesinde kaldı sular. Sular çekildikten sonra da ektiğimiz bitkilerin hiçbirinin zarar görmediğini gördük. Bu vesileyle projemizin ne kadar doğru olduğunu denemiş olduk. Dere kenarında halka açık yeni bir park alanı yapılmış oldu. İçerisinde hiçbir ticari ünite yok. Balıkçılar için teraslar var, spor alanları yer alıyor" dedi.

'DENİZ SUYUNU İÇERİ ALMAYA GEREK KALMADI'

Projede en çok tartışılan konunun denizin içeri alınmasıyla içme suyunun kirleneceği endişesi olduğunu vurgulayan Türel, çayda taşkını önlemek için 4,5 metrelik derinleştirme yaptıklarını söyledi. Menderes Türel, "Böylece tatlı su yüzeye çıktı ve göllenme kendiliğinden oluştu. Deniz suyunu içeriye almamıza gerek kalmadı. İçme suyu kirlenecek iddiaları da kendiliğinden ortadan kalkmış olacak diye umuyorum. Bizim çalışmalarımıza göre zaten böyle bir risk yoktu. Çok güzel bir proje oldu. 10-15 gün içinde milletimizin hizmetinde olacak. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Türel, projede emeği geçen kurumlara da teşekkür etti.

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