Boğaçayı Projesi yağıştan etkilenmedi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Boğaçayı Projesinin yağıştan etkilenmediği, yağış kaynaklı taşkını da önlediği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kente son 50 yılın en yoğun yağışının düştüğü belirtildi. Açıklamada, Antalya tarihinde bugüne kadar en yoğun yağan yağmur debisinin iki katı oranı baz alınarak yapılan Boğaçayı Projesi'nin yağıştan hiçbir şekilde etkilenmediği vurgulandı. 2003 yılında yaşanan sel felaketinde 1700 metreküplük debinin köprünün yıkılmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışa rağmen Boğaçayı'nda taşkın olmadığı vurgulandı.

REKOR YAĞIŞA RAĞMEN TAŞKIN OLMADI

Boğaçayı Projesi kapsamında ıslah edilen yatağın kapasitesinin saniyede 2900 m3'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan Boğaçayı Projesi ile Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildiğinin ispatı oldu. Son günlerde etkili olan rekor yağışlara rağmen Boğaçayı'nda herhangi bir taşkınlık yaşanmadığından dolayı etrafında bulunan yerleşim yerlerinde eskiden yaşanan su baskınları görüntüleri de tarihi karıştı. Bu durum proje kapsamında yapılan taşkın önleme çalışmalarının da başarısını ortaya koydu. 2900 metreküp debiye dayanıklı hale getirilen proje kapsamında ıslah çalışmaları ile akış derinliği 4.5 metreye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında 60 bin metre forekazık, 1650 m3 köprü ayağı güçlendirme enjeksiyonu ile zeminin güçlendirilmesi de taşkın riskinin en aza inmesini sağladı. Boğaçayı Projesinde suya dayanıklı çalıların kullanılması sayesinde peyzajın da zarar görmesinin önüne geçildi."

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