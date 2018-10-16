Boğaçayı Projesi martta hizmete girecek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Projesi'nin uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri tarafından Uluslararası İdealkent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülü aldığını söyledi. Türel, Boğaçayı Projesi ilk etabının ise rekreasyon ve peyzaj projesi olarak mart ayında hizmete açılacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONYSİAD) konuğu oldu. Şehirdeki gelişimi ve şehrin vizyonunu paylaşmak üzere KONYSİAD üyeleri ile bir araya geldiğini belirten Başkan Türel, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem verdiğini vurguladı.

YABANCILAR İÇİN DANIŞMA OFİSİ

Büyükşehir Belediyesi olarak Konyaaltı'nda bir tanıtım ve bilgilendirme ofisi açtıklarını belirten Başkan Türel, şunları aktardı:

"Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşlarımız bu ofise giderek talep, görüş ve önerilerini iletiyor. Bu sayede yol haritasını çizebilir hale geliyoruz. Bu ofisimize gelen müracaatlardan Konyaaltı'nda yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu Türk vatandaşlarının sosyal ve hukuki destek alabilecekleri danışma ofisine ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki dönemde Konyaaltı'nda onların bu kentte yabancı olmadıklarını hissedilecekleri bir danışma ofisi açmayı düşünüyoruz."

TRAFİKTE SEVİNDİRİCİ TABLO

Menderes Türel, navigasyon sistemini Türkiye'de uygulayan en büyük firmalardan biri olan YANDEX'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 5 büyük şehirde pik saatlerde trafik yoğunluğu en düşük olan büyükşehrin Antalya olduğunu söyledi. Türel, trafik sorununu çözmenin birinci önceliğinin toplu ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunu da vurguladı.

ÇALKAYA'YA ÖZEL KANUN

Çalkaya'da 12 bine aşkın vatandaşın 30 senedir süren tapularındaki şerh sorununu çözmekte olduklarını anlatan Başkan Türel, bunun için Çalkaya'daki Güzelyurt ve Altıntaş mahalleleri için özel kanun çıkartacaklarını söyledi. Türel, Türkiye'nin en büyük ve en sorunsuz kentsel dönüşümünün Kepez Santral'de olduğunun altını çizerek, “Birileri yalan dolan iftira ile oradaki firma ile olur olmaz dedikodular çıkartıyorlar. Hepsi yalan. Hiçbir hukuki finansman, itiraz sorunu olmayan tek proje" dedi.

BOĞAÇAYI'NIN İLK ETABI MART'TA HİZMETE GİRECEK

Boğaçayı Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini ve mart ayından önce birinci etabın hizmete gireceğini belirten Menderes Türel, “Boğaçayı'nın birinci etabını muhteşem bir rekreasyon ve peyzaj projesi olarak seçimlerden önce halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çevreci rekreasyon alanına bir tane büfe bile koymuyoruz. Ticari hiçbir ünite yok" diye konuştu.

HOLLYWOOD'TAN DAHA İYİSİ OLACAK

Projenin iki, üç, dört ve beşinci etapları olacağını ve 40 kilometre karaya doğru ilerleyen bir projeyi Antalya'ya kazandıracaklarını belirten Türel, "Dağın arkasında sinema stüdyoları olacak. Eğlence merkezi, oteller, ABD'de Los Angeles'daki sinema stüdyolarında ne varsa daha iyisi ve güzeli olacak" dedi.

KONYAALTI SAHİL PROJESİ ÖDÜL ALDI

Konyaaltı Sahil Projesi'nin uluslararası akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görüldüğünü de KONYSİAD üyeleri ile paylaşan Türel, şöyle dedi:

"Harcında bizim emeğimiz var diye söylemiyorum gerçekten dünyada gördüğüm en güzel sahil projesi. Uygulayıcısı ANTEPE şirketimizdir. Arkadaşlar bir kuyumcu hassasiyetiyle çalıştılar. Uluslararası bir ödül alacak diye ifade ediyorduk. İlk ödülünü de aldı. Uluslararası Akademisyenlerden oluşan bir jüri, 'Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018' kapsamında birincilik ödülü verdi. 27 Ekim'de Strazburg'da gidip ödülü bizzat alacağım. Avrupa Konseyi'nde de bir hafta boyunca projemiz sergilenecek. Bu projemiz daha da çok ödül alır diye düşünüyorum."

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