ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi ilk etap çalışmalarını tamamladı. Bataklıktan yaşam alanına dönüşen Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek görünümü ile büyülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in vizyon projeleri arasında yer alan Boğaçayı Projesi kapsamında bölgede rekreasyon çalışması gerçekleştirildi. Belediye şirketi ANTEPE'nin yürüttüğü rekreasyon çalışması ile Boğaçayı bambaşka bir görünüme büründü. Antalya'nın inci gerdanlığı Konyaaltı Sahilinin en değerli parçası Boğaçayı, ışıl ışıl olan yeni haliyle şehri süslüyor.

Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatması ve yeni görüntüsüyle Boğaçayı, Antalya'nın yeni yaşam alanına dönüştü. Rekreasyon çalışması ile Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 650 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçay çevre düzenlemesi boyunca oluşturulan ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları ile alana gelen vatandaşların keyifli vakit geçirmelerine imkân sunuldu.

2 BİN 300 YENİ AĞAÇ

Çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanları, basketbol sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet yapıldı. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 noktada balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi.

Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden geçen dere ve çevresi ıslah edilerek, mesire alanına dönüştü. Işıl ışıl aydınlatması ile Boğaçayı, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel oldu. Antalya'ya yakışır hale getirilen Boğaçayı, kentin marka değerine değer katacak ve turizm cazibesini de artıracak bir çekim merkezi oldu.

Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildi.

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