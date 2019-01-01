Bodrumlu işadamları bankalardan yakındı

BODRUM Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ali Kaplan, ülkede yaşanan ekonomik durum nedeniyle KOBİ'lerin zor günlerden geçtiğini, bu süreçte bazı bankaların kurumsal olarak, bazılarının personel düzeyinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, birçok şirkete zarar verecek tutum içerisine girdiklerini öne sürdü. Kaplan, iş dünyasına olumlu yaklaşıp teşekkürü hak eden bankalar olduğunu da vurguladı.

2018'in son gününde BESİAD'da yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ali Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ali Kaplan, "İş dünyasının en zor şartlardan geçtiği bu günlerde, reel sektörün yaşadığı birçok sıkıntı arasında, en önemlilerinden birisi haline gelen finansman sıkıntısı ve bu konuda en önemli partnerlerden olan bankalar ile ilgili hem teşekkür hem de uyarı bağlamında bu açıklamamızı kamuoyu ve finans sektörü ile paylaşma gereği duyduk. Hem global piyasalar, hem de ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu özel ve zorlu dönemde, KOBİ olarak adlandırdığımız ve ülke ekonomimizin neredeyse tamamını oluşturan işletmeler en büyük yükü taşımaktadır. Bir taraftan büyük borçlarla ortaya çıkan holdinglere sağlanan zeminler ve fırsatlar bu işletmelere sağlanmıyorken, diğer taraftan yıllardır işletmeler için mecburiyet haline gelmiş banka ilişkileri de negatif yönde zorlaşan bir tablo seyretmektedir. Ülke çapında, hükümetin ve kamunun sergilediği ekonomik iyileşme ve kalkınmaya yönelik her türlü doğru çabayı destekliyoruz. Artarak ve hızla devam etmesini diliyoruz. Bu açıklamamızda bankaların, 'kurumsal düzeyde' ve 'personel düzeyinde' bu sürece nasıl dahil olduklarını somutlaştırma, gerekli uyarıları ve bunun yanında teşekkürleri iletme çabasındayız" dedi.

Bazı bankaların iş, istihdam ve ekonomik hacim yaratmış birçok şirkete zarar verecek tutumlar içine girdiğini savunan Kaplan, "Üyelerimiz ve çevremizdeki iş dünyasından tarafımıza ulaşan, bankalarla ilgili yaşanan somut olaylar, bilgiler ve serzenişler ortaya koyuyor ki, bu süreçte bazı bankalar kurumsal düzeyde, bazıları personel düzeyinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, ellerine iş dünyasına zarar vermek için bir fırsat geçmişçesine, yıllarca bölgemizde iş, istihdam ve ekonomik hacim yaratmış birçok şirkete zarar verecek tutumlar içine girmişlerdir. Bir finans kuruluşu ile kurulan ilişkinin matematiği elbette nettir. Bu matematiğin dışında bir beklenti içine de elbette hiçbir basiretli iş insanı girmez. Fakat yapılabileceklerin yapılmadığı, önüne geçilebilecek sonuçların önüne geçilmediği, gerekli hassasiyetin; ya sorumluluk duygusundan uzak olunması sebebiyle ya da özellikle gösterilmediği olaylar yaşanmaktadır. Bu kurumların ve tüm çalışanlarının; iş hayatının tümünde olduğu gibi, zincirin bir halkası olduklarını unutmamaları, ekonomimizin içinden geçtiği bu zaman diliminde, geleceğe ve ülkemize yönelik sorumluluklarını yerine getirmenin her zamankinden daha değerli olduğunu bilmeleri gerekliliğinin altını çiziyoruz" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASININ HAFIZASI, BU DÖNEMDE KARŞILAŞTIĞI EYLEMLERİ UNUTMAYACAKTIR'

KOBİ'lerin ekonomik kriz içerisinde ayakta kalma çabası sergilediğini de belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"KOBİ'lerimiz, şu anda içinden geçilmekte olan sürecin ortaya çıkmasında hiçbir dahli olmadığı halde, sonuçlarını en ağır şekilde yaşayan ve tüm negatif göstergelere rağmen ayakta kalma çabası sergilemekte olan, ekonomimizin can damarlarıdır. KOBİ'lerimize yönelik verilen hizmetlerde legal ve finans dünyası kurallarına uygun olmak kaydıyla, daha fazla hassasiyet ve özen gösterilmesini talep ediyoruz. İş dünyamızın bu süreci de daha öncekilerde olduğu gibi başarıyla ve en az hasarla atlatacağına şüphe yoktur. Fakat iş dünyasının hafızası, bu dönemde karşılaştığı tüm olumlu ve olumsuz eylemleri unutmayacaktır."

Kaplan, iş dünyasına olumsuz etkileri olanların yanı sıra teşekkürü hak eden bankaların da olduğunu da kaydetti.

Hazırladıkları basın açıklamasını üyesi oldukları Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu'na (GESİFED) da gönderdiklerini dile getiren Kaplan, "Onlar da bizim açıklamamızı paylaşacaklar. Bizim bu çıkışımız Muğla, Aydın, Denizli bölgesinde muhataplarına ulaşacak bir çıkış. Sadece Bodrum değil" dedi.

BODRUM (Muğla), ()

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