Bodrum'da yollarda bakım ve onarım başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağnak yağmur ve fırtınalı hava nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımının yapılması için Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, iki ayrı asfalt ekibiyle, Yarımada genelinde tespit edilen bozuk yollarda bakım ve onarım için, güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilip, hafta sonunda harekete geçti. Yarımada genelinde aciliyet durumuna göre, belirlenen mahallelerde, ana arterlerdeki bozuk yollara asfalt yama yapılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında 160 ton vakumlu torba asfalt ile 1300 ton rotmiks asfalt yaması kullanıldı.

İlçe merkezi, Bitez, Ortakent, Karaova, Gündoğan ve Torba bölgelerinde, Bodrum Belediyesi sorumluluk sahasına giren arterler üzerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, ardından Gümüşlük Mahallesi'ne geçti. Güvenli ulaşım için, Turgutreis, Akyarlar, Gölköy ve Türkbükü mahallelerinde bozulan yolların bakımlarının da yapılacağı bildirildi.

BODRUM (Muğla), ()

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