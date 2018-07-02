Bodrum'da yelken eğitimi alacaklar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından 1961 yılında resmi program olarak kabul edilen Gençlerarası Değişim Programı (GAD) kapsamında Lions 118 R Bölgesi tarafından yat eğitimi ve uluslararası gemi adamı sertifikalı eğitim kampı düzenlendi. 10 ülkeden toplam 13 genç, Bodrum Okul Gemisi'nde eğitim için bir araya geldi.

Uluslararası Lions Kulüpleri 118 R yönetim çevresi tarafından gençler için yat eğitimi ve uluslararası gemi adamı sertifikalı eğitim kampı düzenlendi. İtalya, İsveç, Belçika, Litvanya, Hindistan, İspanya, Fransa, İsrail, Macaristan ve Sırbistan'dan gelen toplam 13 genç, dün (pazar) akşam düzenlenen 'Hoşgeldiniz' buluşmasıyla eğitimin verileceği Bodrum Okul Gemisi'ne yerleşti. Bodrum'un güzel manzarasında, gençler bol bol fotoğraf çektirdi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 1 haftalığına tahsis edilen Bodrum Okul Gemisi'nde özel bir kurum tarafından gençlere yelken eğitimi verilecek. Eğitim sonunda gençler, Kanada akrediteli uluslararası sertifikaya almaya hak kazanacak. Bu program doğrultusunda karşılıklı olarak düzenlenen gençlik kampları ile Türk ve dünya gençlerinin birbirlerini tanımaları ve dostluklar kurmaları sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

GAD Koordinatörü Nazan Albayrak, "Dünya gençlerinin hiçbir karşılık beklemeden kamplarda ve evlerinde misafir edildiği program sayesinde gençler ülkelerine birer 'Türk dostu' olarak dönecekler. Bu program doğrultusunda karşılıklı olarak düzenlenen gençlik kampları ile Türk ve dünya gençlerinin birbirlerini tanımaları ve dostluklar kurmaları sağlanıyor. 2017-2018 döneminde önceki kamplara göre farklı olarak özel temalı bir kamp hazırladık. Bu yıl Lions 118 R yat eğitimi ve uluslararası gemiadamı sertifikalı eğitim kampı olarak gerçekleştiriyoruz. Bodrum Okul Gemisi'nde bir haftalık sürede gençlere yelken eğitim sertifikası alabilmeleri için gerekli eğitim verilecek" dedi.

13 konuk genç, günün ilk ışıkları ile birlikte, denize açılarak, yelken eğitimine başladı. Eğitim 8 Temmuz'da sona erecek.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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