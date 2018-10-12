Bodrum'da engelli öğrencilerin el sanatı ürünleri sergilendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan sergide, 7 engelli öğrencinin dekoratif özgün el sanatları alanında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.

Bodrum Belediyesi Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi 4. El Sanatları Sergisi'nin açılışı, Dibekli Han Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü kurucusu Cenap Tezer ve eşi Güler Tezer, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve sanatsever açılışa katıldı. El sanatları eğitmeni Hilal Karakaş öğretmenliğindeki 7 engelli öğrencinin dekoratif özgün el sanatları alanındaki ürünlerinden oluşan eserleri, sergide beğeniye sunuldu. Kaymakamı Yılmaz, Başkan Kocadon ile Cenap Tezer açılışı birlikte yaptı.

Başkan Kocadon, Kaymakam Yılmaz ve el sanatları eğitmeni Hilal Karakaş, Sevgi Sanat Atölyesi'nin önemi ve katkılarını anlatan birer konuşma yaptı. 22 Ekim'e kadar açık kalacak sergi, geleneksel hale gelen çan çalınmasıyla açıldı. Açılışa katılanlar, sergiyi gezerek Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi öğrencilerinin ürettiği hediyelik eşyalar hakkında bilgiler aldı.

BODRUM (Muğla), ()

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