Bodrum'da 20 bin metrakelik alana modern park

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Umurca Mahallesi'ndeki toplam 20 bin metrekarelik alana yaptırılacak park için çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Bodrum Belediye Kademesi ve Temizlik İşleri Şantiye Alanı olarak kullanılan alana yapılacak parkın içinde kütüphane binası, kafeterya, okuma alanı, çim etkinlik alanı, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahası, spor alanları ve arkeopark yer alacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ofisini de içine alan parkta, çocuklar için açık ve kapalı eğitim serası bulunacak. Dileyenler bitkilerin üretim süreçlerini seralarda görebilecekler. Mevcut bitki örtüsü korunarak hazırlanmış olan bitkisel peyzaj projesinde tercih, Bodrum'un yerel bitkilerinden yana olurken 9 bin metrekarelik yeşil alana açık hava bitki sergisi olarak yer verilecek. Kütüphane binasının etrafının okuma, satranç ve oyun masalarının yer alacağı bahçeler olarak tasarlandığı projede, parkın merkezindeki 1700 metrekarilik çim alan, etkinlik alanı olarak ayrıldı. Alanı çevreleyen yeşil alanlarda, çim tepelerinin oluşturulacak. Bir rekreasyon merkezi tadında tasarlanarak sosyal alanlar ve sportif faaliyetlere bolca yer verilen parkın içerisinde 1062 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve yürüyüş yolunun sonunda ise hem yetişkinler hem de çocuklar için standart spor aletlerinin ve spor istasyonlarının olacağı 410 metrekarelik spor alanı bulanacak. Basketbol ve voleybol sahalarının etrafında oyunları seyretmek üzere ayrılan bir seyir alanı ve masa tenisi masaları, oturma bankları, oyun masalarının bulunacağı alanlar olacak. Parkın içerisinde ayrıca toplam 1600 metrekare olması planlanan çocuk oyun alanları, her yaş grubu çocuğun aktif olarak kullanabileceği şekilde planlandı. Ağaçların arasına kurulacak ip parkurları, ipli tırmanma ve denge elemanları, eğitim bisikletleri, braille ve işaret dili alfabesi öğrenebilecekleri panolar, puzzle panoları, salıncaklar ve oyun evleri de parkı renklendirecek detaylar arasında yer alacak. Çocuklar için eğlenceli ve eğitici olması amacıyla tasarlanan arkeopark ise 500 metrekarelik alana kurulacak. Burada çocuklar oyun oynarlarken, aynı zamanda dolaylı yoldan Bodrum'un tarihi ile ilgili de pek çok şeyi öğrenme fırsatını bulabilecekler. Bodrum Beyediyesi tarafından son 5 yıl içerisinde Bodrum Yarımadası genelinde 77 park projesi hayata geçirildi.

BODRUM (Muğla), ()

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