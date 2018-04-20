Bodrum Belediyesi'nin projesine ikincilik ödülü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediyesi ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından projelendirilerek Avrupa Birliği Hibe Fonu'ndan destek almaya hak kazanan 'Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi', ulusal alanda açılan 'Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması'nda, 'Akıllı Kent' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın himayesinde Gazi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi gibi birçok kurum ve kuruluşun desteği ile Kapadokya'da 16 - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi kapsamında 'Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması' düzenlendi. Akıllı Kent, Sağlıklı Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Sağlıklı Şehir Planlama, Şehir Sağlığını Ölçme ve Şehir Sağlığını Geliştirme Planları olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleşen Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması'na Türkiye genelinde 74 proje müracaat etti. Şehir, çevre ve sağlık alanlarında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin değerlendirilmesini ve tüm mahalli idarelerce bilgi - deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen yarışma sonunda, Bodrum Belediyesi'nin hazırladığı 'Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi' 'Akıllı Kent' kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından uygulama maliyeti en düşük olan güneş enerjisi kullanımının önemini ve uygulama örneklerini konu alan proje, daha önce Bodrum elediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerlerle kamuoyuna tanıtılmış ve ilgi görmüştü.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda toplumsal bilincin artırılması hedefiyle Bodrum Belediye Başkanlığının talimatıyla Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve GÜNDER'in işbirliğiyle yürütülen, Bodrum Belediyesi Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü'nün de destek verdiği proje hakkında bilgi veren Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, "Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi kapsamında Bodrum mücavir alanında eğitim, seminer ve sempozyumlar verilerek yenilenebilir enerji kullanımı konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Fosil yakıtların kullanımının önüne geçilerek temiz enerji, temiz çevre ve sürdürülebilir bir çevre politikası hedeflerimiz doğrultusunda Mavi Bodrum'u koruyarak gelecek kuşaklara bırakılması amaçlanmaktadır. Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un talimatları doğrultusunda Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak, Ortakent Hizmet Binası ve Bitez Pazaryeri'nin çatısına anlık 150 kw güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için çağrı mektubu alınarak çok yakında projenin yapımına başlanacaktır" dedi. Doğan, 2. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi kapsamında "Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması'nda ikinci olan projeyle aldıkları plaketi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a getirmenin mutluluğunu yaşadıklarınıda kaydetti.

Bodrum'un doğal dokusunu korumayı ve yenilebilir enerjiyi yaygınlaştırmayı hedefleyen projeler ile Bodrum'u geleceğe taşımak üzere çaba gösterdiklerini vurgulayan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Öncelikle bu güzel projeyi oluşturmak için emek sarf eden Bodrum Belediyesi ekibime ve GÜNDER'e çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Güneş enerjisinden uygun maliyetlerde elektrik üretmeyi hedefleyen ve ödüle layık görülen bu projemiz, Avrupa Birliği Hibe Fonu'ndan da destek alıyor. Hazırladığımız proje için tüm bu olanakları ve koşulları sağlamak, hayata geçirebilmek ve uygulama aşamasına kadar getirebilmek bol zahmetli ve bir o kadar da mücadele gerektiren bir süreç. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'u geleceğe güvenle taşımak, çağdaş çözümlerle akıllı bir kent yaratmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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