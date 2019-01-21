Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. de toplu iş sözleşmesi sevinci

BODRUM Belediyesi Gıda A.Ş. ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) arasında 3 yılllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle işçilerin tüm mali haklarına enflasyon oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranında artış yapılacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'de çalışan 250 işçi için Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bodrum Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi imza törenine, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan, DİSK Muğla Şubesi yöneticileri ve işyeri temsilcileri katıldı. İmzalanan 3 yıllık toplu iş sözleşmesine göre Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. çalışanlarının ilk yıl tüm mali haklarına enflasyon oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜFE oranında artış yapılacağı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum halkına ucuz ve kaliteli hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtip, "İnsanların hayır duaları bizlere yeter. Tabii ki aksaklıklar eksiklikler olalibir. Yeter ki iyi niyetimizi, güzel düşüncelerimizi eksik etmeyelim. Biz, bu süreçlerin hepsinden geçeriz. Zaten dikkat ettiyseniz şu ana kadar özellikle sendikamız ile olan çalışmada, bana herhangi bir şey yansıtmadan, bana intikal etmeden kendi içinizde bunu çözdünüz. Sağ olsun temsilci arkadaşlarımız da çok iyi çalıştılar bu konuda, güzel bir sözleşme hazırlandı. Hayırlı olsun. Sizlerle olmaktan mutluyuz, gururluyuz, sendikamızla mutluyuz. Elimizden ne geliyorsa arkadaşlar yapmaya da hazırız. Biz zor şartlarda güçlenen insanlarız. Engeller bizi birbirimize daha da bağlıyor" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş da süreci anlatarak, "Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. sendikamız için çok önemli. Gıda A.Ş.'de görevli bazı arkadaşlarımızı sendikamızda yönetici konumlarında görevlendirdik. Bodrum'a verilmesi gereken önemi sendikamız olarak vermeye çalıştık. Toplu sözleşme görüşmeleri boyunca da her şeyi 1 saat içinde çözdük. Şunu da biliyoruz ki; Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş'nin yaptığı hizmet, burada vatandaşa yapılan hizmettir. Vatandaş eğer ki burada ucuz ve kaliteli hizmeti alıyorsa, hem idarecilerimizin yönetimi hem de arkadaşlarımızın özverisi bunda çok önemli. Sizler de bu özveriyi karşılıksız bırakmıyorsunuz" dedi.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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