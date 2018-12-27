Bodrum'a 74 milyon liralık yeni otogar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine Bodrum Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 74 milyon 148 bin liralık yatırım ile modern otogar yapılacağı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un Torba Mahallesi 153 ada, 60 parselde yer alan 30 bin 759 metrekare arsa üzerine 45 milyon 548 bin lira yatırımla Bodrum İlçesi otogarı için yer teslimini yaptı. Enerjisini çatısına 4 milyon lira harcanarak yaptırılacak güneş panellerinden elde etmesi planlanan Bodrum Otogarı'nın inşaat alanı 17 bin 117 metrekare, şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Muğla Menteşe'de yapımı tamamlanan ve enerjisinin yüzde 80'ini çatısından elde eden şehirlerarası otogarındaki gibi Bodrum Otogarı'nın çatısı da tamamen güneş panellerinden oluşacak. Bodrum otogarında bir ilk olarak 6 elektrikli araç şarj istasyonu yer alacak. 630 kW gücünde güneş enerji santralinin kurulacak. Bodrum ilçesindeki mevcut otogarın ilçe merkezi dışına taşınmasıyla da şehir içi trafiğinin de büyük ölçüde rahatlatılması planlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yeni otogarın arsasına da 24 milyon 600 bin lira ödedi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün önem, aciliyet ve gerekli şartların oluşmasından sonra hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Otogar alanını yapacağımız yer ile ilgili sıkıntılar aşılınca hazır olan projemizle otogarın ihalesi yapıldı ve sözleşme imzalandı. Bodrum ilçemizin şehir merkezindeki otogarını Torba Kavşağı'na taşıyarak özellikle yazın yaşanan trafik sorununu da bir nebze olsun azaltmış olacağız. Muğlamızın coğrafi yapısı ve özellikleri nedeni ile Bodrum otogarımızın çatısı da güneş enerjisi panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üretecek. Muğla genelinde yapacağımız tüm otogarlar çağdaş şehircilik anlayışı gereği ilçe dışında olacak ve uygun otogarlar güneş enerjisinden yararlanacak."

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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