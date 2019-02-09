Bodrum'a 321 milyon liralık yatırım

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde gerçekleştireceği 321 milyon 568 bin liralık arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu yatırımlarını başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası'ndan alınan kredi ve öz kaynaklarla, Bodrum için 321 milyon 568 bin liralık altyapı yatırımlarının startını verdi. Yapılacak çalışmayla, 37 bin metreküp kapasiteli Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon hatları yapılacak. Akyarlar, Turgutreis, Karabağ, Akçaalan, İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet ile Bahçelievler mahallelerinin arıtma problemi ortadan kaldırılacak. Ayrıca, Gümüşlük ve Gümbet tesisleri de rehabilite edilerek kapasiteleri arttırılacak. Akyarlar Mahallesi'ne yaklaşık 42 bin metre, Peksimet'e 18 bin, Koyunbaba ve Çükürbük mahallelerine 31 bin metre, Turgutreis-Gümüşlük arasında da 27 bin metrelik kanalizasyon projeleri hazırlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, 4.5 yıldan bu yana süren yatırımların yanı sıra Dünya Bankası'ndan sağladıkları kredi ile ilk etapta Muğla'da önemli yatırımların gerçekleşeceğini söyledi. Gürün, "Dünyanın ve ülkemizin en özel şehirlerinden biri olan, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri Muğla'mızda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle altyapı yatırımları için kendi öz kaynaklarımızı ve sağladığımız kredilerle tüm imkanları zorluyoruz. 2015 yılında başvurduğumuz dünya bankası kredisi 2018 Eylül ayında onaylandı ve yatırım programı netleşti. İl genelinde ve Bodrum ilçemiz özelinde atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon çalışmalarına başlıyoruz. Öncelik ve aciliyet sırasına göre yatırım bekleyen Bodrum ilçemizde, 321 milyonluk bir altyapı hamlesine hazırlanıyoruz. Çünkü güzel ilçemiz Bodrum ve eşsiz Muğla'mız hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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