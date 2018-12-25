Böcek ziyaretlerini sürdürüyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i ziyaret etti.

Muhittin Böcek, yerel seçim çalışmalarını ziyaretlerle devam ettiriyor. Böcek, çalışmaları kapsamında Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Köten, Böcek'e çıktığı siyasi yolda başarı diledi. Başkan Böcek ise doğup büyüdüğü Konyaaltı'na 20 yıldır belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi. Şimdi de CHP'nin Antalya Büyükşehir adayı olarak kente hizmet sunmak istediğini aktaran Böcek, "Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar Konyaaltı kaymakamlarımızla çok uyumlu çalıştık. Bundan sonra da Allah'ın izni, milletimizin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem uyumlu çalışmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar kırmadan dökmeden, ağabey-kardeş şeklinde çalıştık, bundan sonra da öyle olacak" dedi.

Muhittin Böcek, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.

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