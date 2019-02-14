Böcek ve Esen'den samimi fotoğraf

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CHP'nin Antalya'da aralarında gerginlik olduğu konuşulan Büyükşehir adayı Muhittin Böcek ve Konyaaltı adayı Semih Esen, propaganda sürecinde seçim afişlerinde kullanılmak üzere çektirdikleri fotoğrafta samimi poz verdi.

31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye genelinde oluşturduğu Millet İttifakı kapsamında, Antalya'daki Büyükşehir ve 19 ilçe belediye başkan adayları ile iki partinin milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Porto Bello Hotel'de toplantı düzenlendi. Toplantıda CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ve yöneticiler yer aldı.

SEMİH ESEN İDDİALARINA YANIT

Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda CHP açısından gündemde en çok tartışılan konu olan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen'le arasında gerginlik olduğu ve Esen'in adaylığını geri çektirmeye çalıştığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtladı.

Buralardan birilerine ekmek çıkmayacağını belirten Muhittin Böcek, "Biz birlikte yaparız dedim. Parti içerisinde, tüm siyasi partilerde yarışlar, güzellikler vardır. Biz onlara hiç bakmadık. Hani Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi, biz biriz beraberiz. Dün de ziyaretime geldiler sayın başkan, geçmiş dönemde il başkanlığımızı yapmış bir arkadaşımızdır. Bunlarla ilgili hiçbir sorunumuzun olmadığını şu anda da görebiliyorsunuz" dedi.

SEMİH ESEN'LE SAMİMİ FOTOĞRAF

Toplantının ardından Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Döşemealtı ve Gündoğmuş belediye başkan adayları haricindeki 17 ilçe belediye başkan adayıyla birlikte toplu fotoğraf çekimi yaptırdı ve adaylarla tek tek fotoğraf çektirdi. Böcek, Semih Esen'le de seçim propaganda sürecinde afişlerde kullanılacak fotoğraf için el ele samimi poz verdi.

'AŞK VE SEVGİYLE BAŞLADIK'

Muhittin Böcek toplantıda yaptığı konuşmada ise bir aşk ve sevgiyle başladıklarını belirterek, Antalyalıların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kutladı. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu birlikteliğin güzelliğinden bahseden Böcek, “Beni doğup büyüdüğüm, caddesinde-sokağında gençliğimin geçtiği, tozlu yollarında yürüdüğüm, bağında bahçesinde portakal topladığım bu topraklarda sevgili hemşehrilerimize vefa borcumu ödemek üzere 25 yıllık siyasi hayatımı genel merkezin görmüş olması ve büyükşehir belediye başkanı adayı olmama vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti yönetimlerine de teşekkür etti.

'BEN-SEN YOK BİZ VARIZ'

Verilen bu görevi hep birlikte en iyi şekilde yapacağını kaydeden Böcek, “25 yıllık deneyimimizi inşallah Antalyamızda, 'Ben-sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' dedik ve işte bu birlikteliğimizi de görüyorsunuz. Hepimiz yan yana, kol kola, can cana beraber Antalyamızda önümüzdeki süreci başarılı bir şekilde tamamlayacağız. 19 ilçe belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. Onlar da deneyimli tecrübeli arkadaşlarımız. Bugünden itibaren bu birlikteliğimizi Antalyamızda 913 mahallemizde bütün gençlerimiz, kadın kollarımız, bize gönül vermiş bütün hemşehrilerimizle, sadece CHP-İYİ Parti değil Antalya'da yaşayan herkesle beraber ittifakımız vardır" dedi.

'ASLINDA YEREL DEĞİL GENEL SEÇİM'

Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmediklerini anlatan Böcek, 25 yıllık siyasi hayatında hiç kimseyle, kurum kuruluşlarla kavga etmeden 19 ilçede en yüksek oyla seçilerek bugünlere geldiğini söyledi. Böcek, “Bundan sonra da Antalya sevdamızı bütün sevgili hemşehrilerim görecektir. Ayrıca bu yerel seçim ittifak olarak gibi görülüyor ama aslında yerel değil genel bir seçim. Biliyorsunuz son günlerde hatta seçim bildirgemize bile koyduğumuz tanzim satış yerleri vardı. Şimdi hükümet olarak belediye başkanlarının yapacağı işlere doğru gidiyor. Üreticilerimizle ilgili sıkıntıları biliyoruz. Hallerle ilgili sadece seçim dönemine kadar durdurulduğunu da biliyoruz. Ama genel siyaset yapmayacağım, biz yerelde kalkınacağız" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Antalya'nın çok duyarlı bir il olduğuna işaret eden Böcek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalyamızda güzel insanlarla hep birlikte Antalyamızı yönetmeye talibiz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz. Bugüne kadar 25 yıllık siyasi hayatımızda yanlış yapmadan geldik. Burada bulunan 19 belediye başkan adayımızla da birlikte el ele, gönül gönüle Antalyalılara hizmet edeceğiz, Gazipaşa'dan Kaş'a da kadar. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE 19 İLÇE HEDEFİ

Seçimde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçeyi kazanacaklarına inandıklarını belirten CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ise “Önümüzdeki genel seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar yapacağımıza ve ülkede hak, hukuk, adalet, demokrasi ve parlamenter sistemi tekrar tesis edeceğimize bu masanın etrafında oturan ve oturmayıp CHP ve İYİ Parti'ye oy veren milyonlarca insanın bu ve önümüzdeki seçimlerde nasıl mücadele edeceği ve bu seçimleri kazanacağımızı biliyoruz. Uzun zamandır ilçe örgütlerimiz, belediye başkan adaylarımız sahada çalışıyor ve yarından itibaren daha uyumlu ve yoğun bir şekilde CHP ve İYİ Parti teşkilatları, üyeleri ve seçmenlerini sahada çalışırken göreceksiniz" diye konuştu.

'SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

31 Mart akşamı sandıkların tamamı açılıp, sandık sonuçları seçim kurullarında bilgisayar sistemlerine girilip Millet İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanıncaya kadar hep beraber sahada olacaklarını dile getiren Kumbul, “Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımızdan 'oy kullansak da bir şey değişmiyor' algısına kapılmamaları, CHP ve İYİ Parti teşkilatlarının bugünden itibaren sahada olacaklarını ve özellikle 31 Mart günü bütün sandıkların güvenliğini sağlayacağını ve onlar iradelerini nasıl sandığa yansıtıyorlarsa, o iradenin seçim kuruluna kadar takibini bizim yapacağımızın garantisini veriyorum" dedi.

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın da referandum sürecinde başlayan birlikteliğin şu an sahaya da yansıdığını belirterek, “Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'da çalışmalar başladı, ilçe başkanları yan yana ve saha çalışmalarındaki enerjiyi alıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle hem İYİ Parti hem CHP bu vatanın, milletin bütünlüğü ve çocuklarımızın geleceği için bu işbirliğini 31 Mart akşamına kadar ve belki daha da sonra devam ettireceğine inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI