Böcek Demre ve Kaş'ta

Ahmet ACAR/DEMRE, () - KONYAALTI Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek, Demre ve Kaş ilçelerini ziyaret etti. Böcek, Demre'de İYİ Parti Belediye adayı Okan Kocakaya, Kaş'ta da CHP Belediye Başkanı adayı Hayri Süt'ün seçim bürolarının açılışına katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'e Demre ve Kaş ziyaretlerinde CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi başpehlivan Turan Balaban eşlik etti. Böcek'i, Demre girişinde İYİ Parti Demre Belediye Başkanı adayı Okan Kocakaya, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Millet İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları ve kalabalık bir topluluk karşıladı.

Millet İttifakı Seçim Bürosu önünde mehter takımının çaldığı marşlarla karşılanan Böcek, Demrelileri selamladı, ardından sahnede milletvekilleri ve adaylarla halkı selamladı.

Açılışta ilk konuşmayı yapan Millet İttifakı'nın Demre Belediye Başkan adayı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bu alandaki manzara bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Demrelinin, Demre'nin geleceğine sahip çıktığını gösteriyor. Bu bir Demre aşkıdır. Bu aşkın şiirini birlikte yazacağız. Bu şiirde kapalı kapılar ardında iş çevrilmeyecek. Belediyenin kapısına 'Rüşveti alan da, veren de şeytandır' yazacağız. 26 bin Demrelinin görüşüne değer vereceğiz. Ötekileştirmeden, kalp kırmadan, herkesi kucaklayarak engelleri aşacağız. Belediye başkanı olduğum zaman başka işim olmayacak. Kum, çakıl ve beton santralim olmayacak. Yorulmadan, yılmadan, çalışacağıma, sizlerin sesi olacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

Muhittin Böcek de "25 yıllık siyasi yaşamımda bu topraklara hizmet etmek için çalıştım. Şimdi de Kaş'tan Gazipaşa'ya, Elmalı'dan Akseki'ye, İbradı'ya, Gündoğmuş'a kadar hizmet etmek için yola çıktım. Bizi biz eden Antalyalıları mutlu etmek, hizmet etmek için yola çıktık. Ben demek Demre demek, Kaş demek. Bana Torosların çocuğu, Yörük çocuğu demek uyar. Tarladan, seradan gelmiş biri demek uyar. Ben içinizden biriyim. Bölgenin sorunlarını çözmek için yola çıktım. Ancak bölgenin sorunları halleri kapatmakla, komisyonculara, üreticilere terörist demekle sorunu çözemezsiniz. Sorunu üreticiyi desteklemekle, üretimi artırmakla çözebilirsiniz. Yapmasını, sorunları çözmesini bilemeyenlerle, sorunları çözecekleri Demreliler, Kaşlılar ayırt edeceklerdir. Buraya dürüstçe yapacaklarımı anlatmaya geldim. Uçuk, kaçık projeler anlatmaya gelmedim. Gerçekleştireceğim projeler, halka dönük olacak, ranta dönük olmayacak. Öyle projeler açıklıyorlar ki sanki 5 yıldır Antalya'yı onlar yönetmiyor. 17 yıldır bu ülkeyi onlar yönetmiyor. Bu kutsal görevi bize verdiğiniz takdirde Demrelilerin, Kaşlıların sorunlarını çözeceğiz. Üreticiye, halka dönük projeleri yaşama geçireceğiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı üretime katacak projeleri yaşama geçireceğiz. Bizim görevimizde sen ben olmayacak. Biz olacağız" diye konuştu.

Muhittin Böcek ve beraberindekiler daha sonra Kaş'a geçti. Böcek'i Kaş'ta, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, CHP Kaş Belediye Başkanı adayı Hayri Süt, eski Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin ve CHP'liler ve İYİ Partililer karşıladı.

Millet İttifakı'nın Kaş Belediye Başkanı adayı CHP'li Hayri Süt seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, "Her derde derman belediyecilik anlayışımızla Kaş'a hizmete geliyoruz. Biz yaptık oldu anlayışı ile değil, dinleyerek, anlayarak, çözüm üreten bir dünya markası yapacağız. Kaş'ı başta turizmde olmak üzere, tarımda hak ettiği yere taşıyacağız. 12 ay turizm yapılan bir kent yapacağız" dedi.

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