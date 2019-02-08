Böcek, CHP'li isimleri ağırladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, düzenlediği kahvaltıda CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile birlikte eski il başkanları ve milletvekillerini ağırladı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinin geçmiş dönem il başkanları ve milletvekillerini kahvaltıda ağırladı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da yer aldığı buluşmaya, Mustafa Akaydın, Nail Kamacı, Ömer Melli, Tuncay Ercenk, Devrim Kök, Mustafa Erdem, Yusuf Öztop, Hüseyin Ekmekçioğlu, Ahmet Özer Ülken, Hüsnü Çöllü, Arif Bulut, Feridun Baloğlu, Gürkut Acar, Enver Barış ve Selahattin Tonguç da katıldı.

Konuşmasında Başkan Adayı Muhittin Böcek'e sahada ilginin çok yüksek olduğunu kaydeden Ahmet Kumbul, “İlçe belediye adaylarımızda, Kaş'ı bilemiyorum daha yeni açıklandı ama diğerlerinde, Finike'den Gazipaşa'ya kadar sahadaki algı çok iyi. Birçok ilçeyi dahil edebileceğiz gibi görünüyor. Büyükşehir'i kazanmakta da hiçbir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.

Başkan Böcek ise "Benden çok daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek verdiniz, hizmet ettiniz. Ben başta Selahattin ağabeyim olmak üzere belediye başkanı, milletvekili ve il başkanı olmanız dolaysıyla, sizlerden çok şey öğrenmeye çalıştım. 17 yıldır beni bağrınıza bastınız, ben de partimi sizleri mahcup etmeden elimden geleni yapmaya gayret ettim. Bu ittifak ile ilgili olarak da bu seçimde görev bize verildi. Görev sırasında emek veren başta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisime ve örgütüme aynı zamanda Meral Hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Antalya'da şimdiye kadar olduğu gibi bu seçim döneminde de birlik ve beraberlik içinde olacağız, Antalya ve hemşehrilerimiz için en doğruyu birlikte yapacağız" diye konuştu.

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