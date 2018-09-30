Böcek, afet haberleşmesi yaptı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hobi Fest 2018' alanında ilk kez stant açan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi'nin 'Acil Afet Haberleşme İstasyonu' büyük ilgi gördü.

TRAC'ın tanıtım standını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, TRAC Antalya Şubesi Başkanı Selim Şanlı, yönetim kurulu üyeleri Metin Karakuzu, Nedim Aymen, Hakan Akçay'dan 'acil afet haberleşmesi' hakkında bilgi aldı, lisanslı telsiz operatörleriyle tanıştı.

Belediye Başkanı Böcek, doğal afet olaylarında, savaş durumunda sabit ve mobil telsiz istasyonlarıyla devlet adına kesintisiz yurtiçi ve yurtdışı haberleşmesi yapma imkanına sahip olan, başta AFAD olmak üzere arama-kurtarma birimlerine haberleşme desteği vererek hayati önem taşıyan TRAC'ın 'Acil Afet Haberleşme İstasyonu'ndan telsiz konuşması da yaptı.

Başkan Böcek, telsizin mikrofonunu eline alıp TRAC'ın Kumluca ilçesindeki telsiz istasyonunu anons etti, telsiz operatörü İlyas Değirmenci cevap verdi. Böcek, Kumluca bölgesinin hava durumunu sordu. Değirmenci de bölgede yaşanabilecek şiddetli fırtına ve yağmura karşı alınan tedbirler konusunda bilgi verdi, "TRAC olarak da telsiz istasyonlarımızla her an göreve hazırız" yanıtını verdi.

Başkan Muhittin Böcek, "Antalya'mızda böylesine önemli bir haberleşme teşkilatının olmasından gurur duydum" dedi. Böcek, telsiz operatörleri Nedim Aymen ile Metin Karakuzu'nun tam donanımlı araçlarındaki haberleşme sistemlerini hayranlıkla inceledi.

TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt ile TRAC Antalya Şubesi Başkanı Selim Şanlı, Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti, günün anısına üzerinde TRAC 'Acil Afet Haberleşme Birimi' yazılı bir de yelek hediye etti. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde de 'Acil Afet Haberleşme İstasyonu' oluşturulmasını düşünebileceklerini ve TRAC yönetici ve telsiz operatörlerinden destek isteyebileceklerini söyledi.

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