Bocce 3’ncü Lig müsabakaları sona erdi

MERSİN, () – MERSİN’de, yapılan Bocce 2’nci Lig’e yükselme müsabakalarında kentin 3’ncü ligde yer alan 4 takımı yükselerek haklı bir gurur yaşadı.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan 24 takımdan 130 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen ‘Bocce 3’ncü Lig’ müsabakaları bugün yapılan müsabakaların ardından tamamlandı. Üç gün süren bir birinden çekişmeli müsabakalarda takımlar arasında Raffa müsabakaları 5 tur oynanırken, Volo ve Petank ise 2 tur üzerinden oynandı. İkinci lige yükselmek için mücadele eden takımların çekişmeli geçen müsabakalarının ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar ikinci ligde mücadele etme hakkı elde etti.

Mersin'in ev sahipliğinde oynanan müsabakalarda Alsancak Spor Kulübü şampiyonluğu göğüslerken, Yıldırımlar Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Spor Kulübü üçüncü olma başarısı gösterdi. İlk altıya girerek ikinci lige yükselme başarısı gösteren diğer takımlardan Aydın Büyükşehir Belediyespor 4’ncü, Bingöl Ay Spor Kulübü Derneği 5’nci ve Mersin Toroslar Halkkent Spor 6’ncılığı elde etti.

3'ncü Lig müsabakaları sonunda ilk altıya girerek önümüzdeki sezon 2'nci Lig'de mücadele etme hakkı elde eden kulüplere ve sporculara ödülleri Mersin gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen ve TBBDF Başkan Vekili Faik Kapsız tarafından verildi.

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