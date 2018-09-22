Böbrek nakliyle yaşama tutundu

ANTALYA, () - ANTALYA'da, böbrek yetersizliği nedeniyle 9 yıl diyaliz tedavisi gören emekli astsubay Murat Kurt (49), Medical Park Antalya Hastanesi'nde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Antalya'da oturan evli ve 3 çocuk babası Murat Kurt, 9 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Muayenesinde Kurt'un böbreğinde kist tespit edildi. Rahatsızlığı ilerleyen ve bu nedenle emekli olmak zorunda kalan Kurt, bir süre sonra diyaliz tedavisi görmeye başladı. Doktorları, sağlık durumu her yıl daha da kötüye giden Mustafa Kurt'un böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Böbrek nakli için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'nde sıra bekleyen Mustafa Kurt'a, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreği Medical Park Antalya Hastanesi'nde nakledildi.

Kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Mustafa Kurt, aynı hastanede düzenli kontrollerini yapıyor. Kızı Selvi Kurt'la hastaneye gelen Kurt, böbrek nakliyle yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Selvi Kurt ise kendisi 15 yaşındayken babasının diyalize girdiğini belirterek, "Şu an 25 yaşındayım ve onu sağlıklı bir şekilde yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Organ nakli çok önemli, diyalizdeki insanlara yeni bir hayat veriyor. İnsanlar yakınlarını kaybedince organlarını çoğu zaman bağışlamıyor. Ama bağışlanan her organ bir hastaya yaşama umudu veriyor. Lütfen organlarınızı bağışlayın, o insanlara umut olun. Biz 10 sene bekledik. 10 sene sonunda yapılan nakil bizim için mucizeviydi" diye konuştu

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