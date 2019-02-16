Boat Antalya için geri sayım

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen BOAT Antalya 2. Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) EXPO Center'da yapılacak.

Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, TÜYAP Fuarcılık ve Antalya Deniz Ticaret Odası işbirliğinde, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin desteğiyle 13-17 Mart tarihleri arasında ANFAŞ Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek.

Proje Müdürü Osman Ali Sarpdağ, geçen yıl ilki düzenlenen fuarda 80 firmanın yeni modellerini tanıttığını söyledi. 30 bin 263 kişinin fuarı gezdiğini anlatan Sarpdağ, fuarın bu yıl çok daha görkemli olacağını kaydetti. Boat Antalya Fuarı'nın Dünya Boat Show takviminde yer alan Cannes ve Monaco ile birlikte anılmasını hedeflediklerini vurgulayan Osman Ali Sarpdağ, Antalya'nın hak ettiği değeri kazanmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Sarpdağ, "Fuarımızı ziyaret eden ziyaretçiler, motorlu ve motorsuz teknelerin yanı sıra balık av ve malzemeleri, dalış malzemeleri, su sporları aksesuar ve ekipmanları, jet-ski, dıştan takma motorlar, kamp malzemeleri, karavan çeşitleri ve donanımları, fonksiyonel doğa giysileri, dağcılık malzemeleri, termal giysiler, kano, kayık, şişme botlar, sörf, su kayağı, rafting malzemeleri gibi ihtiyaçları olan her türlü malzeme, ekipman ve aksesuarı tek bir çatı altında bulabilecek" dedi.

ANFAŞ Antalya EXPO Center'da 13 Mart'ta kapılarını deniz tutkunlarına açacak olan fuar, 4 gün boyunca 10.30- 20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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