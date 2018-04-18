BM Dünya Gıda Programından (WFP) Valiliğe ziyaret

KAYSERİ, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Kuruluşu (ECHO) tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (World Food Programme-WFP) ve Türk Kızılayı tarafından koordine edilen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) kapsamında şehirde bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) üyeleri Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Vali Süleyman Kamçı, “ Dünyada yüze yakın ülkede 100 milyona yakın insana yardım elini uzatan bir kuruluş. Sosyal uyum yardım çerçevesinde de Türkiye’de mültecilere bazı yardımları yapıyorlar. Bildiğiniz gibi başta Suriyeliler olmak üzere 3 milyonun üzerinde mülteciyi barındıran Türkiye, dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onlara misafir gözüyle bakıyoruz ve ülkelerinde huzur sağlanıncaya kadar misafir olarak kalacaklar. Bu kapsamda Kayserimizde 74 bin yabancıyı ağırlıyoruz. Bunların içerisinde 71-72 bin civarında Suriyeli var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere bunların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Sağlık giderleri Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bizim devlet olarak, Valilik olarak, belediyeler olarak yetişemediğimiz yerlerde de sivil toplum örgütleri Suriyelilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki bu 74 bin kişi Kayserimizde çok önemli bir huzursuzluğa karışmadılar” diye konuştu.

Heyet adına bir konuşma yapan ECHO Ankara Ofisi Yöneticisi Jane Lewis ise, “Bizler böyle ziyaretleri özellikle uyum programının gidişatın nasıl olduğunu görmek için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok büyük bir çaba sarf ettiğini görüyoruz ve bunu takdir ediyoruz” dedi.

Ziyaret Sosyal Uyum Yardımı (SUY) konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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