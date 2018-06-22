Biz Ağaç Dikiyoruz Onlar İmara Açıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin cumnurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olacağına inandığını söyledi. Kocaoğlu, AK Parti'yi'yi eleştirerek, "Biz Kadifekale'de 450 dönüm yeri heyelan bölgesi diye boşaltıp ağaç dikiyoruz. Siz Uzundere'de heyelan bölgesi olan yeri inşaata açıyorsunuz. Bu iki zihniyet arasındaki en belirgin farktır" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı mitingi değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, mitinge katılımın

2.5- 3 milyon civarında olduğunu öne sürerek, "İzmirlinin geldiği yönünde. İzmir'in nüfusunun 4 milyon 250 bin olduğunu düşününce, bütün İzmir oradaydı diyebiliriz. İzmir'in nasıl bir duruş sergilediğini, umudu gördüğünde nasıl ayağa kalktığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Her yer İzmir gibi olsun', 'Güneş İzmir'den doğacak' sloganlarının çok kısa zamanda gerçekleşeceğini 21 Haziran mitingi Türkiye'ye ilan etti" diye konuştu. Kocaoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olacağına inandığını belirtti.

Heyelan bölgesinde kentsel dönüşüm mü olur?

Kentsel dönüşümle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının uzun sürdüğü yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Kocaooğlu, AK Parti'nin İzmir'de bir binalık bile kentsel dönüşüm yapmadığına işaret etti. Yenitepe denilen Fuar Alanı'nın karşısındaki yeri heyelan tepesi olarak nitelendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şunları söyledi.

“Orası boş arazi. TOKİ'nin hazineden alıp bina yapıp satmasından başka bir şey değil. Plansız araziye; heyelan bölgesine yeni bir jeoloji raporu alarak riskli alandan önlemli alana çevirerek o dev binaları oraya dikiyorlar. Yazık millete! Heyelan bölgesini harekete hazırlıyorlar. Şimdi güya istinat duvarları yapıyorlar. İşin ne olduğunu biliyorlar. Bu bölgede afet olur mu olmaz mı diye soruyorsunuz. Ben afet konusunda ne öyle bir şey dilerim ne isterim ne de böyle büyük laf ederim. Burası 40 küsur senedir heyelan bölgesi ve riskli alan. Biz Kadifekale'de 450 dönüm yeri heyelan bölgesi diye boşaltıp ağaç dikiyoruz. Siz heyelan bölgesi olan yeri inşaata açıyorsunuz. Bu iki zihniyet arasındaki en belirgin farktır. Oraya inşaat yapılmaması gerekiyor. Hadi yaptın diyelim yanlı ş ya bunu da kentsel dönüşüm şemsiyesi altında yapıyorsun. 541 hektar alanda bakanlığın yaptığı iş yürümeyecek bir iştir. Yapılamayacak bir iştir. Oradaki vatandaşı mağdur etmekten başka bir şey değildir. Zaten vatandaşımız da bakanlığın yapmasını istemiyor; bunu açıkça söylüyor. Ayrıca vatandaşın hakkını koruyacak bir sistem getirilmesi, izale-i şuyu davalarıyla vatandaşların mağdur olmasının önlenmesi gerekiyor.

'İMAR BARIŞI'NIN KOŞULLARI BELLİ'

İmar Barışı Yasası'nın çıkarılması talebini 8- 10 yıldır söylediğine dikkat çeken Aziz Kocaoğlu, "Ama benim bir şartım var. Türkiye'nin uydudan hava fotoğrafını çek, bu milat de. Ona af çıkar, onların hepsi düzelsin, ondan sonra 3 - 6 ayda bir çek fotoğrafı gönder belediyeye. Oturma ruhsatını getir, yoksa bütün sorumluluk sende. Ben burada bu fotoğrafı görüyorum, bunun hesabı sana sorulacak de. Herkes top yuvarlıyor. Baştan tedbir al, bak bakalım imar affı bir daha gerekiyor mu. Ben vergimi namusumla ödüyorum bana bir şey yok, ödemeyenlere af. Ödeyenlere de bari teşvik etmek için bir şey yap" dedi.

'VER 5 MİLYAR LİRA İZMİR'İ ŞAHA KALDIRAYIM'

Başkan Aziz Kocaoğlu, iktidarın İzmir'e yaptığı yatırımları 66 milyar ile 77 milyar lira arasında rakamlarla açıkladığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti senede 60 milyar lira yatırım yapıyor, hepsini buraya mı yapıyor? Ver bana 5 milyar lira para, ben İzmir'i şaha kaldırırım. Bir sürü projem var, onları daha çok hızlandıracağım. Biz yatırım rakamlarını konuşuyoruz. Maksimum 16 milyar lira. Eshot'a aldığımız mazotu, işçiye verdiğimiz parayı yatırım mı sayacağız. O zaman ben de 90 milyar liradan söz ederim. Yatırım mefhumunda bir karmaşa var" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 15:56