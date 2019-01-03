Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi protokolü imzalandı

ADANA,()- Çukurova Kalkınma Ajansı'na başvurusu yapılan ve Güdümlü Proje kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imza toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere tarım zararlılarıyla mücadelede çok önemli bir işlevi yerine getirecek olan Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi protokol imza törenine Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ÇÜ Rektörü Prof. Dr.Mustafa Kibar, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, ATO Başkanı Atila Menevşe, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, önemli oranda ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği ile diğer tarım zararlılarıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini yineledi ve geçen yıl gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucunda, bu konuda önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

ÇKA tarafından Güdümlü Proje kapsamında desteklenen ve ön mutabakatının tamamlanmasının ardından, imzalanacak protokol sonrasında kurulacak olan Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile meyve ve sebze üretiminde çok önemli bir sorun olan Akdeniz meyve sineği ve tarım zararlılarıyla mücadelede, biyoteknik mücadele esaslı, çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirileceğini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, projeye destek olan ve katkı sağlayan kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.

TARIMIN GENEL DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından, Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına yönelik protokol imzalandı. İmza töreni, tarımın genel durumunun değerlendirilmesi ve tarım zararlılarıyla mücadelede bugüne kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.

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