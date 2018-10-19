Bitlis’ten 'Öğrenci Andı' kararına tepki

EĞİTİM Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösterdi.

Bitlis Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına yönelik verilen hükmün bozulmasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Durak, 2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak andımızın kaldırıldığını ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini söyledi. Durak, şöyle konuştu:

"Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor, itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz."



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