Bitlis’teki metruk binaların yıkımına başlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Belediyesi, farklı mahallelerde bulunan ve güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve yapılan yoğun şikayetler üzerine kullanılamaz durumda olan terk edilmiş binaların yıkımna karar verdi. Bitlis Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, madde bağımlılarının ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş insanların mesken olarak tuttuğu binaların yıkımına başlanması mahalleliler tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi. Yıkım çalışmalarını takip eden mahalle sakinleri, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür etti.

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