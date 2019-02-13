Bitlis’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS'te, Vali Oktay Çağatay başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Maymakamı Mustafa Akgül, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İl Müftüsü Faysal Geylani ve bazı kurum amirleri katıldı.

Bitlis Valisi Çağatay, uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin yakalamaları ile sınırlı olmadığını,ailelerin de bu mücadeleye destek olmalar gerektiğini söyledi.

Vali Çağatay şunları kaydetti:

“Uyuşturucu özellikle dünyanın ve Avrupa’nın başta olmak üzere, ülkemizin de gündeminde olan bir beladır. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda emniyet müdürümüzün verdiği brifinglere göre, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 3 seviyesinde. Avrupa’da bu oran yüzde 26’lara ulaşmış durumda. Evet, ülkemizde oranın çok yüksek olmadığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu yükselen bela ne yazık ki, her geçen gün ülkeyi kuşatıyor. Gençlerimizi bayanları, çocuklarımızı ve beyleri herkesi tehdit eder konuma geldi. İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlarla Bitlis genelinde bunu engellemek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Emniyet teşkilatımız bu konuda çok ciddi bir vazife yürütüyor.Verilere göre, uyuşturucu yakalamalarında olağanüstü bir çaba var. Ancak bu yakalamalar Türkiye’deki uyuşturucu kullanımını engellemeyecektir. Bu emniyetin tek başına başarabileceği bir husus değil. Burada özellikle ailelere büyük görev düşüyor. Her bireye, komşuya, arkadaşa görev düşüyor. Herkesin çevresine hakim olup, arkadaşlarına dikkat edip, onları ikaz eden bir vaziyette olması lazım. Bitlis’te yapacağımız çalışmaların bunlarda etkili olacağına inanıyorum."

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