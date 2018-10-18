Bitlis’te alt yapı çalışmaları sürüyor

Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Mahallebaşı mevkiinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, belediye olarak alt ve üstyapı çalışmaları olmak üzere kentte hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Özellikle protokol yolu diye tabir ve 2 bin 800 metre uzunluğundaki Feyzullah Ensari Caddesi'nde altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra üstyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Vali Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Bu cadde de başta içme suyu, kanalizasyon, doğal gaz, telekom ve elektrik hatlarını yer altına aldık. Şuan üstyapısı olan asfalt çalışmasını başlattık. Belediye tarihin en yoğun ve en kapsamlı altyapı çalmalarını yapıyoruz. Tüm ilini yarım asırlık içme suyu ve kanalizasyonu hatlarını yeniliyoruz. Bu caddemizde bu altyapı hizmetleri bir kaç gün önce bitirildi ve şuan üstyapıya geçtik. İnşallah ilimiz yarım asırlık ve ciddi kronik problem olan altyapı hizmetine kavuşacak. 2018 Bitlis tarihinin dönüm yılı oldu. Başta alt yapı hizmetleri, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi eserler restorasyonları, gençlere yönelik park ve bahçe çalışmaları ve kadınlara yönelik yaşam ve el sanatları evi ile Bitlis halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bitlis halkı hizmetlerin en iyisine layık. Vatandaşa hizmet etme adına güzel bir yıl geçirdik. Bundan sonra tekrar yamalar görmeyeceksiniz."

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