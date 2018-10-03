Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Adilcevaz’da muhtarlarla buluştu

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Adilcevaz ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



Adilcevaz ilçesinde güvenlik toplantısı düzenleyen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantının ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vali Ustaoğlu, muhtarlara yaptığı konuşmada Adilcevaz'ın Van Gölü havzasının en güzel ve gözde yerlerinden birinin olduğunu belirterek, "Adilcevaz, cevizi, turizmi, kamp ve yüzme alanlarının yanı sıra kültürü ve tarihi ile önemli bir ilçemizdir. Bu güzel ilçemizi Allah’ın izniyle tarihi, kültürel değerleri ve turizmi ile ön plana çıkaracağız. Adilcevaz ilçesi önümüzdeki dönemde hükümetimizin Van Gölü havzasında yer alan yerleşim yerlerine yapacağı yatırımlardan da faydalanacaktır. İnşallah bu güzel ilçemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız" dedi.



Daha sonra muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Ustaoğlu, ilçede inşaatları devam eden okulların ardından Adilcevaz Belediyesi’nin ilçede yaptığı yol çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Vali Ustaoğlu’na Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy’da eşlik etti.

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