Bitlis Valisi Çağatay, muhtarlarla seçim toplantısı yaptı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi muhtarlarla toplantı yaptı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.Toplantı öncesi konuşan Vali Çağatay, bu tür toplantıların İçişleri Bakanlığı himayelerinde olduğunu belirtti.

Vali Çağatay,"Seçim öncesi bir araya geldik. Daha önce de muhtarlarımızla toplanmıştık. Göreve yeni geldim. İlimizi tanımaya çalışıyoruz. Ziyaretler bitti, artık ilimiz için güzel çalışmalar yapacağız. Önümüzde bir seçim var. Belki burada bazılarınızla son toplantımız olacaktır. Yeni arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edeceğiz.Daha önceki seçimlerde de bu bölgede hiç sıkıntı yaşanmadı.Bu seçimde de bölgemizde inşallah sorun olmayacaktır. Bu bir rekabettir. Demokratik çerçevede gidilecek seçimde birbirimizi kırmadan dökmeden inşallah seçimi tamamlayacağız."dedi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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