Bitlis'te,İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS’te 2018 yılının, 4'üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bölge ve ildeki kurum amirleri katıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığının açıkladığı mali çerçevenin baz alınacağını, yeni proje yapılmayacağı, ancak bakım onarımların da kısa sürede tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:

“Bu yıl 4'üncüsü düzenlediğimiz İl Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl içerisinde toplam tamamlanan proje sayımız 166. Devam eden projemİZ 243, 117 projemiza de daha başlamadık.Toplamda ise, 526 projemiz mevcuttur. Bu yıl içerisinde projelerin tamamlanmasını temenni ediyorum. 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ilgili kısaca ifade etmek gerekirse, 2019-2021 mali planda alınan kararlar çerçevesinde mali çerçeve baz alınacaktır. Kamu idarelerinin stratejik planlarında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. En kısa sürede tamamlanacak projelere öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında, yeni proje alınmayacak. Bakım ve onarımlar baz alınacak. Bütün kuruluşlarımız 2019 yılı yatırım programında bu hususlara riayet edeceklerdir. 2019 yılında bu genelgeyi baz alarak, yapacağımız yatırımlarda bunları göz önüne almamız gerekiyor."

Vali Ustaoğlu, toplantıda 2018 yılı çalışmaları hakkında kurum amirlerinden bilgi aldı.

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